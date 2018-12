Bakan Koca'dan yeni yılın bebeğine ziyaret

Bakan Koca'dan yeni yılın bebeğine ziyaretİSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul 'da dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeği Muhammet Ali 'yi ziyaret etti. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Elif, Enes Eser çiftinin yeni yılın ilk dakikalarında 3 kilo 900 gram ağırlığında bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Muhammet Ali" adı verilen bebeği, hastanede ziyaret etti. Aileye katılan yeni bireyin sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam geçirmesini dileyen Koca, kucağına aldığı Muhammet Ali bebeğe hediye etti."Normal doğumlara teşvik için çalışmalar yapıyoruz" Türkiye 'de sezaryen doğumun giderek arttığını belirten Bakan Koca, "He yıl ülkemizde bir milyondan fazla doğum gerçekleşmekte ama bu doğumların önemli bir kısmı her geçen gün sezaryen doğum şeklinde olmakta şu an yüzde 54'lere çıkan özellikle kamuda özellikle geldiğimiz noktada daha stabil olan ama özel kuruluşlarda bu oranların daha da yükseldiğini görüyoruz. Sezaryen aslında bir doğum şekli değildir. Sezaryen, anne ve bebek için sağlıkla alakalı zorluk olduğu zaman yapılan cerrahi bir müdahale. Olması gereken normal doğum yani doğal dediğimiz doğum. Biz özellikle normal doğumun faydalarını, sezaryenin zorluklarını da biliyoruz. Özellikle bebek açısından, bebeklerde solunum sıkıntısının, yoğun bakıma geçişin daha fazla olduğu ve normal doğumda bu sıkıntıların daha az görüldüğü, çocuğun bağışıklık ünitesinin daha erken devreye girdiğini ve fayda görüyor olduğunu görüyoruz. Bunu gibi bir çok konuda normal doğuma teşvik sezaryen doğumla yapılan ameliyatların daha da azaltmak üzere özellikle ebelik mesleğini, gebelik ve doğum sürecinin merkezine yerleştirmek istiyoruz ve bu çerçevede özellikle ebelik ordusunu oluşturmak ve görev tanımlarını yeni dönemde genişletmek istiyoruz" dedi. Bakan Koca, iyi yıllar dileklerini ileterek hastaneden ayrıldı.Öte yandan Eser ailesi çok mutlu olduklarını ve Bakan Koca'nın ziyaretinin onları şaşırttıklarını söyledi.