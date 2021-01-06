Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması - Son Dakika

Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması

06.01.2021 00:33
Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an 3 inaktif aşı adayımız, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na (TİTCK) insan deneyleri için izin müracaatı yapmış ve insan deneylerine başlayabilecek safhaya gelmiştir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an 3 inaktif aşı adayımız, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na (TİTCK) insan deneyleri için izin müracaatı yapmış ve insan deneylerine başlayabilecek safhaya gelmiştir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de devam eden aşı çalışmalarına ilişkin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz, Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Bakanlık görevlilerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya ilişkin bir açıklama yapan Bakan Koca, Aşı çalışmalarının tüm bileşenlerini bir araya getirerek mevcut durum değerlendirmesi yaparak geleceğe yönelik stratejileri ele aldıklarını aktardı. Türkiye'de geliştirme süreci devam eden 17 farklı aşı adayı bulunduğu bilgisini veren Koca, "İnsan deneyleri safhasında olan inaktif aşı adayımız Faz II insan deneylerine başlamak üzeredir. Bu aşı adayımız için Nisan ayında Faz III insan deneyleri safhasına gelerek yaygın kullanımına yönelik hazırlıklar devam etmektedir. Bunun yanı sıra 3 inaktif aşı adayı Faz I insan deneyleri aşamasındadır. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz (TİTCK) insan deneyleri öncesi yapılan çalışmaları inceleyerek insan deneyleri için izin vermektedir" ifadelerine yer verdi.

Koca, 3 inaktif aşı adayının TİTCK'ya insan deneyleri için izin müracaatının yapıldığını ve insan deneylerine başlayabilecek safhaya geldiğinin bilgisini verdi. Koca, İki adanövirüs temelli aşı adayının da klinik öncesi aşamaları tamamlayarak TİTCK'ya müracaatını yaptığını bildirdi.

Koca, Dünya'da da bir ilk olma özelliği olan Virüs Benzeri Parçacık (VLP) aşı adayının da araştırma ürününü elde etme aşamasına geldiğini ve yakında İnsan deneyleri için izne müracaat edecek aşamaya geldiğini ve diğer aşı adaylarının ise klinik aşama öncesi çeşitli safhalarda olduğunu aktardı.

Türkiye'de aşı üretimini gerçekleştirebilecek tüm tesislerin incelemeleri tamamlanarak İyi üretim uygulamaları (GMP) sertifikasyonu işlemlerinin tamamlandığını ifade eden Koca, "Kurumlarımız aşı adaylarımızın hızla hayata geçmesi için var gücüyle çalışmaya devam etmektedir. Ülkemizin bilimsel kapasitesi tüm aşı türleri için araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütebilecek yetkinliktedir. Ülkemizin klinik araştırma tecrübesi aşı adaylarımızı insan deneyleri safhasında değerlendirebilecek seviyededir" açıklamasında bulundu.

Koca, Türkiye'nin bilimsel ve teknik alt yapısı, Bilim İnsanlarının azim ve gayretinin bize en iyi aşıları kazandıracağına inandığını ifade etti. Koca, kamu tüm kaynakları ile aşı adaylarının yaygın kullanılır hale getirmek için seferber edildiğini açıkladı.

Ayrıca Koca, Bir aşı adayının Faz II safhasında, 6 aşı adayının da Faz I çalışması aşamasına geldiğinin bilgisini verdi.

Koca, "Tüm imkanlarımız bize en iyi aşıyı kazandırmak için seferber edilmiştir. Bilimden gelen güçle ve bilim insanlarımızın gayretiyle başaracağız" dedi. - ANKARA

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Fahrettin Koca, Türkiye, Bakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması - Son Dakika


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