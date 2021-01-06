Bakan Koca'dan yerli aşı müjdesi: Nisan ayında faz 3 insan deneyleri safhasına geçeceğiz - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşıların geldiği son durumu değerlendirmek üzere bakanlıkta gerçekleşen toplantının ardından basın açıklaması yayınladı.

Toplantıya proje sahibi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Doç. Dr. Tolga Tolunay, Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Bakanlık görevlileri katıldı.

AŞI ADAYLARI İNSAN DENEYLERİNE BAŞLAYABİLECEK SAFHADA

Toplantıda, aşı çalışmalarının tüm bileşenlerini bir araya getirerek mevcut durum değerlendirmesinin yapıldığını ve geleceğe yönelik stratejilerin ele alındığını belirten Koca, "Ülkemizde geliştirme süreci devam eden 17 farklı aşı adayımız bulunmaktadır. İnsan deneyleri safhasında olan inaktif aşı adayımız Faz II insan deneylerine başlamak üzeredir. Bu aşı adayımız için Nisan ayında Faz III insan deneyleri safhasına gelerek yaygın kullanımına yönelik hazırlıklar devam etmektedir. Bunun yanı sıra 3 inaktif aşı adayı Faz I insan deneyleri aşamasındadır. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz (TİTCK) insan deneyleri öncesi yapılan çalışmaları inceleyerek insan deneyleri için izin vermektedir" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an 3 inaktif aşı adayımız TİTCK'ya insan deneyleri için izin müracaatı yapmış ve insan deneylerine başlayabilecek safhaya gelmiştir. İki adanövirüs temelli aşı adayımız da klinik öncesi aşamaları tamamlayarak TİTCK'ya müracaatını yapmıştır.

Dünya'da da bir ilk olma özelliği olan Virüs Benzeri Parçacık (VLP) aşı adayımız da araştırma ürününü elde etme aşamasına gelmiş ve yakında İnsan deneyleri için izne müracaat edecek aşamaya gelmiştir. Diğer aşı adaylarımız ise klinik aşama öncesi çeşitli safhalardadır.

AŞI ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK TESİSLERİN İNCELEMELERİ TAMAMLANDI

Ülkemizde aşı üretimini gerçekleştirebilecek tüm tesislerin incelemeleri tamamlanarak İyi Üretim Uygulamaları (GMP) sertifikasyonu işlemleri tamamlanmıştır. Kurumlarımız aşı adaylarımızın hızla hayata geçmesi için var gücüyle çalışmaya devam etmektedir. Ülkemizin bilimsel kapasitesi tüm aşı türleri için araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütebilecek yetkinliktedir.

Ülkemizin klinik araştırma tecrübesi aşı adaylarımızı insan deneyleri safhasında değerlendirebilecek seviyededir. Ülkemizin bilimsel ve teknik alt yapısı, Bilim İnsanlarımızın azim ve gayretinin bize en iyi aşıları kazandıracağına inanıyorum. Kamu tüm kaynakları ile aşı adaylarımızı yaygın kullanılır hale getirmek için seferber edilmiştir."