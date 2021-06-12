Bakan Koca'dan yerli aşıda Faz-3 için 'gönüllülük' çağrısı - Son Dakika

ERCİYES Üniversitesi tarafından geliştirilen Covid-19 aşısında Faz-3 çalışmasında gönüllü olmak isteyenlerin başvuruları alınmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Faz-3 için e-Nabız üzerinden gönüllü olunması çağrısında bulundu.

Türkiye'de koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşılar arasında insan deneylerine ilk başlanan ve Faz-1 ile Faz-2 aşaması tamamlanan Erciyes Üniversitesi'nin Covid-19 aşısında Faz-3 aşamasına gelindi. Sağlık Bakanlığı, Faz-3 çalışmasında gönüllü olmak isteyenler için e-Nabız uygulamasında 'gönüllü olabilirsin' butonu açtı.