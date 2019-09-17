Son Dakika Haberleri: Bakan Koca'dan "yılın doktoru" Gürsoy'a tebrik
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Bakan Koca'dan "yılın doktoru" Gürsoy'a tebrik

43 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Almanya'da yılın doktoru ödülünü alan Kalp Cerrahı Dr. Dilek Gürsoy'u arayarak, tebrik etti.

Bakan Koca'dan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Almanya'da yılın doktoru ödülünü alan Kalp Cerrahı Dr. Dilek Gürsoy'u arayarak, tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Fahrettin Koca, telefonla görüntülü aradığı Gürsoy'u başarılı çalışmaları ve aldığı ödül için tebrik ederek, Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşların gururu olduğunu belirtti.

Kalp naklinin en zor organ nakli olduğunun altını çizen Koca, Gürsoy'un yapay kalp konusundaki çalışmalarının son derece önemli olduğunu söyledi.

Gürsoy'u 29 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek 6'ncı Türk Tıp Dünyası Kurultayına davet eden Koca, başarılı hekimin çalışmalarını Bakanlık olarak destekleyeceklerini kaydetti.

Dilek Gürsoy ise Bakan Koca'ya teşekkür ederek çalışmalarına yılmadan devam edeceğini, organ bağışının yetersiz olması sebebiyle alternatif çözümler gerektiğini aktardı.

Bakan Koca'nın ekim ayında İstanbul'da yapılacak kurultay için davetine ise "Memnuniyetle gelirim" yanıtını verdi.

Almanya Siegburg Helios Kliniğinde Yapay Kalp Nakli Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Dilek Gürsoy, Avrupa'da yapay kalp naklini gerçekleştiren ilk kadın cerrah oldu.

Almanya, Avusturya ve İsviçre'de tıp alanında başarılı çalışmalar yapan hekimlere ve tıbbi kuruluşlara verilen Alman Tıp Ödülüne ise bu yıl Dr. Dilek Gürsoy değer görüldü.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:10 Kaynak: AA
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