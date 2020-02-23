Bakan Koca: Depremde 9 kişi öldü, 37 kişi yaralandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: Depremde 9 kişi öldü, 37 kişi yaralandı (2) - Son Dakika

Bakan Koca: Depremde 9 kişi öldü, 37 kişi yaralandı (2)

6 saat önce

ÖLÜ SAYISI 9'A YÜKSELDİSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, depremde ölü sayısının 9'a yükseldiğini bildirdi.

Bakan Koca: Depremde 9 kişi öldü, 37 kişi yaralandı (2), System.String[]

ÖLÜ SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, depremde ölü sayısının 9'a yükseldiğini bildirdi. Bakan Koca, " İran'da yaşanan deprem, Van'ın Başkale ilçesini etkiledi. 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 37 yaralımız var. 25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibi anında olay yerine intikal etti. Durumu kritik 9 kişi ve diğer yaralılarımız için her türlü çabayı gösteriyoruz" dedi


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:16 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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