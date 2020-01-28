Bakan Koca, depremde Azize Çelik'i ziyaret etti (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca, depremde Azize Çelik'i ziyaret etti (2) - Son Dakika

Bakan Koca, depremde Azize Çelik'i ziyaret etti (2)

27 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Azize Çelik'i ziyareti Bakan Koca'nın Aziz Çelik ile konuşması ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki depremde 17 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Azize Çelik'i ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Azize Çelik'i ziyareti

Bakan Koca'nın Aziz Çelik ile konuşması ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki depremde 17 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Azize Çelik'i ziyaret etti.

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Bakan Koca, depremde Azize Çelik'i ziyaret etti (2)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:15 Kaynak: AA
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