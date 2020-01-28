Bakan Koca, depremde Azize Çelik'i ziyaret etti (2) - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Azize Çelik'i ziyareti

Bakan Koca'nın Aziz Çelik ile konuşması ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki depremde 17 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Azize Çelik'i ziyaret etti.

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