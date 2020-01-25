Bakan Koca, depremden etkilenen yakınlarına ulaşma isteyenlere SABİM'i duyurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca, depremden etkilenen yakınlarına ulaşma isteyenlere SABİM'i duyurdu - Son Dakika

Bakan Koca, depremden etkilenen yakınlarına ulaşma isteyenlere SABİM'i duyurdu

1 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların, depremden etkilenen yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) hattını arayarak bilgi alabileceklerini duyurdu.

Bakan Koca, depremden etkilenen yakınlarına ulaşma isteyenlere SABİM'i duyurdu, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların, depremden etkilenen yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) hattını arayarak bilgi alabileceklerini duyurdu.


Sağlık Bakanı Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız, depremden etkilenen yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için 184 SABİM hattımızı arayarak gerekli bilgiyi alabilir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:08 Kaynak: İHA
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