Bakan Koca, depremden etkilenen yakınlarına ulaşma isteyenlere SABİM'i duyurdu - Son Dakika

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Bakan Koca, depremden etkilenen yakınlarına ulaşma isteyenlere SABİM'i duyurdu
1 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların, depremden etkilenen yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) hattını arayarak bilgi alabileceklerini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:08 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların, depremden etkilenen yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) hattını arayarak bilgi alabileceklerini duyurdu.
Sağlık Bakanı Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız, depremden etkilenen yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için 184 SABİM hattımızı arayarak gerekli bilgiyi alabilir" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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