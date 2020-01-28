Bakan Koca: "Dışarıda enfeksiyon riskiyle karşılaşan hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmak... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Dışarıda enfeksiyon riskiyle karşılaşan hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmak... - Son Dakika

Bakan Koca: "Dışarıda enfeksiyon riskiyle karşılaşan hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmak...

6 saat önce

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Sağlık Bakanı Koca: "(Çin'deki Türk vatandaşları) Türk vatandaşımız olarak 25 kişiye yakın olduğunu biliyoruz. Bu sayı 30-35'i bulabilir. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığımızla işbirliği içerisinde buradan bir Milli Savunma Bakanlığı'nın ambulans uçağı ile getirmekten yanayız"

Sağlık Bakanı Koca: "Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından oluşan bir ekibi güvenlik tedbirlerinin alınması şartıyla Çin'e göndermeyi ve oradan hastalarımızı, vatandaşımızı gelmek isteyenleri getirmekten yanayız."

Bakan Koca: Dışarıda enfeksiyon riskiyle karşılaşan hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmak...

Şehir Hastanesi, Fethi Sekin, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:27 Kaynak: AA
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