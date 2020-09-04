Bakan Koca: "Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa'da yeni hastaneler yapılacak"
-"Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31"
-"Yoğun bakım yatak sayısı 113 idi ayrıca 103 yatak ilavesi ile kapasitemizi arttırmış olacağız"
-"Diyarbakır yoğun bakım yatak sayımıza 106 yatak ilavesi ile kapasitemizi 520 yatağa çıkarmış olacağız"
-"Mardin'deki yoğun bakım sayısını kapasitemizi 182 yatağa çıkarmış olacağız"
-"Siirt ilimizde kapasitemizi yoğun bakın yatak sayımızı 83 yatağa çıkarmış olacağız"
-"Şanlıurfa'da 110 yatak ilavesi ile 710 yatağa çıkarmış olacağız"
DİYARBAKIR - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 20:14 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Sağlık › Bakan Koca: 'Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa'da yeni hastaneler yapılacak' - Son Dakika