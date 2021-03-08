Bakan Koca: "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin hayatını kaybetti" - Son Dakika

Bakan Koca: "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ünlü dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ünlü dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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