Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile video konferans yöntemi ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile video konferans yöntemi ile görüştü - Son Dakika

Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile video konferans yöntemi ile görüştü

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde toplam 88 ülkenin Türkiye'den ekipman talebinde bulunduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde toplam 88 ülkenin Türkiye'den ekipman talebinde bulunduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile video konferans yöntemi ile görüştü. Görüşmede, Kovid-19 pandemisini değerlendiren Bakan Koca ve Kluge, Türkiye ile DSÖ Avrupa Bölgesi arasında 2020 ve 2021 yıllarını kapsayacak iki yıllık iş birliği anlaşmasını imzaladı. Görüşmede, DSÖ'yü temsilen Türkiye Ofisi Başkanı Dr. Pavel Ursu da yer aldı.

Kluge'den Türkiye'ye teşekkür

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Kovid-19'un yeni merkez üssünün Kuzey Amerika olduğunu belirterek sağlık çalışanlarının hak ettiği şekilde korunabilmeleri için maske ve ventilatör gibi malzemelerin çok önemli olduğunu vurguladı.

Kluge, bu konuda İtalya ve İspanya dahil olmak üzere birçok ülkeye yardım eden Türkiye'ye teşekkür etti ve Kovid-19'u da yenmek için toplumun fiziksel teması azaltacak şekilde mobilize edilmesi gerektiğini bildirdi. Kluge, "Veri paylaşımı konusunda ise özellikle ölüm oranı verilerinin elektronik platformda paylaşılması konusunda sizi takdir ediyorum. Emsalsiz bir uygulama. Tebrik ediyorum." dedi.

Türkiye'nin veri paylaşımı konusunda şeffaf davrandığını ve özellikle günlük sosyal medyada paylaşım yapılmasını çok takdir ettiğini dile getiren Kluge, şunları söyledi:

"Bu mücadelede en önemli husus, siyasi irade ve kararlılıktır. Sayın Bakan, bu vesileyle gereken kaynakların seferber edilmesi için attığı adımlar ve mücadelede gösterdiği liderlik için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdirlerimi iletmek istiyorum. Sizden de kendisine tebriklerimi ve saygılarımı iletmenizi rica ediyorum."

"Avrupa bölgesinde salgının girdiği son ülkelerden biri olduk"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Kovid-19 pandemisinin yeni bir dönemin başlangıcı olacağının farkında olduklarını, dünyada ekonomik, siyasi, kültürel ve yaşam tarzlarında köklü değişiklikler yaşanacağını vurguladı.

Pandeminin başlangıcında ciddi önlemler alınarak salgının Türkiye'ye girmesinin önemli ölçüde geciktirildiğini belirten Koca, "Dünyada başladıktan 90 gün sonra 10 Mart'ta ülkemizde ilk vaka görülmüş oldu. Avrupa bölgesinde salgının girdiği son ülkelerden biri olduk." dedi.

Salgının Çin'de başladığı dönemde yetkin 30 bilim insanından oluşan Bilim Kurulu kurulduğunu hatırlatan Koca, günlük toplantılar yapılarak vatandaşların şeffaf bir şekilde bilgilendirildiğini kaydetti. Bakan Koca, "Avrupa bölgesi ülkelerinin maalesef baştan ciddi önlemler almaması bütün bölgeye mal oldu. Bu nedenle üye ülkelerin pandemi politikalarını gözden geçirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bölge Direktörü olarak sizlere çok önemli görevler düştüğünü söylemek istiyorum." diye konuştu.

"30'a yakın ülkenin ihtiyaçlarını gidermek üzere bir çaba içinde olduk"

Bakan Koca, sağlık sisteminin güçlü ve yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranının yüzde 62 olduğunu, koruyucu ekipman anlamında ise Türkiye'nin kendine yeterli ve Avrupa bölgesine göre oldukça iyi durumda bulunduğunu vurguladı.

Malzeme teminine ilişkin yurt dışından çok sayıda talep geldiğine işaret eden Koca, "30'a yakın ülkenin ihtiyaçlarını gidermek üzere bir çaba içinde olduk. En son Almanya'nın da 2 milyon maske talebi olmuştu. Onu da önümüzdeki birkaç gün içinde temin ediyor olacağız. İngiltere'nin de yeni bir talebi oldu. İngiltere'ye de benzer şekilde imkanlarımız ölçüsünde bu desteği sağlamış olacağız. Bu süreçte bizden ekipman talebinde bulunan toplam 88 ülke olduğunu söylemek istiyorum." dedi.

Kovid-19'un çözümünün bilimden geçtiğinin altını çizen Koca, bilimin ihtiyacının ise kanıt, veri ve iş birliği olduğunu dile getirdi. Koca, bu anlamda DSÖ'nün başlattığı Klinik Dayanışma Araştırmaları çalışmalarını çok önemli bulduğunu, Türkiye'nin de katkı vermesi için gerekli girişimleri başlattığını kaydetti.

Görüşmenin sonunda, iki yıllık işbirliği anlaşmasının imza töreni yapıldı.

Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile video konferans yöntemi ile görüştü

Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 02:22 Kaynak: AA

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