Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile görüştü - Son Dakika

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Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile görüştü
25 dakika önce
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile telekonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile telekonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile telekonferans görüşmesi yaptık. Avrupa'da pandemi politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirttik. Sayın Kluge, veri paylaşımına değindi, DSÖ'nün Türkiye'nin uygulamasını emsalsiz bulduğunu söyledi" ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 10:55 Kaynak: DHA
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