Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. (4)

Sağlık Bakanı Koca: "DSÖ Avrupa Direktörü, bu süreçte birçok ülkeye verdiğimiz destek ve süreci iyi yönettiğimiz için bize teşekkür etti"