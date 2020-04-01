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Bakan Koca: "DSÖ Avrupa Direktörü, bu süreçte birçok ülkeye verdiğimiz destek ve süreci iyi...
28 dakika önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. (4)
Sağlık Bakanı Koca: "DSÖ Avrupa Direktörü, bu süreçte birçok ülkeye verdiğimiz destek ve süreci iyi yönettiğimiz için bize teşekkür etti"
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 08:52 Kaynak: AA
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