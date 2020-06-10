Bakan Koca, DSÖ Avrupa Direktörü Kluge ile görüştü - Son Dakika

Bakan Koca, DSÖ Avrupa Direktörü Kluge ile görüştü

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile video konferans yöntemi ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Koca, DSÖ Avrupa Direktörü Kluge ile görüştü, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile video konferans yöntemi ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye'nin salgına yönelik yürüttüğü çalışmalar ele alınarak detaylı veri paylaşımı yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; görüşmenin başında Türkiye'deki son koronavirüs verilerini paylaşan Bakan Koca, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı dönem ile öncesini karşılaştıran bir sunum yaptı. Yeni vakalar tespit edilmesine rağmen hastaneye yatışlarda önemli düşüşler gözlemlediklerini ifade eden Bakan Koca, Mart ayında her 100 vakadan 62'sinin hastaneye yatırıldığını, bugün ise bu rakamın 6,7'ye düştüğünü açıkladı. Koca, "Nisanda günlük yoğun bakıma yatan hasta sayımız 200'ler civarında iken bu günlerde 50 civarında seyretmektedir. Nisan ayında günde 140'ın üzerinde hasta ventilatöre bağlanırken bu rakam son günlerde 25 civarındadır. Yoğun bakımda kalma süreleri de 15 günlerden 1-2 gün seviyesine kadar gerilemiş durumdadır. Alınan tedbirlerin etkileri net bir şekilde görülmektedir" dedi.

'DSÖ İLE İŞ BİRLİĞİNE DE HAZIRIZ'

Türkiye'nin dijitalleşmeyi dünyada en erken başaran ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Koca, tüm sağlık verilerine tek altyapıdan erişilebildiğini, izlem ve değerlendirme yapılabildiğini belirtti. "Elde ettiğimiz başarıda sağlıkta erken dijitalleşmenin avantajlarını kullandık" diyen Koca, "150 bin kişiyi test edeceğimiz serolojik bağışıklık çalışmasının pilot uygulamasını 3 Haziran'da başlatmış bulunuyoruz. 8 Haziran itibariyle ise tüm Türkiye'de uygulamaya başladık. Bu çalışma ile elde edeceğimiz sonuçlar çok kıymetli olacaktır. Bu konuda DSÖ ile iş birliğine de hazırız" diye konuştu.

'TÜRKİYE'YE BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM'

DSÖ Avrupa Direktörü Kluge konuşmasında, uluslararası dayanışma ve liderlik için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk hükümetine tebriklerini iletti. 150 bin kişilik bağışıklık araştırmasının Avrupa bölgesinde yapılan en geniş kapsamlı araştırma olduğunun altını çizen Kluge, Hidroksiklorokin kullanımıyla ilgili Türkiye'nin tecrübelerini yakından takip ettiklerini ve yapılacak yayınları merakla beklediklerini kaydetti. Türkiye'de yürütülen aşı çalışmalarını da yakından izlediklerini söyleyen Kluge, "Mültecilere sağlanmış olan evrensel sağlık kapsayıcılığı için de Türkiye'ye bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Türkiye'nin Covid-19'la mücadelesi konusunda tebriklerini dile getiren Kluge, seyahat kısıtlarının kaldırılmasının ardından ilk ziyaretini Türkiye'ye yapacağını ifade etti. Kluge, bu ziyaret ile Türkiye'ye verdikleri önemi göstermek istediklerini vurguladı.


Dünya Sağlık Örgütü, Fahrettin Koca, Avrupa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 06:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Koca, DSÖ Avrupa Direktörü Kluge ile görüştü - Son Dakika

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