Bakan Koca, DSÖ Direktörü Kluge ile bir araya geldi - Son Dakika

Bakan Koca, DSÖ Direktörü Kluge ile bir araya geldi
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile bakanlıkta görüştü.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile bakanlıkta görüştü.
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'ye gelen DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile bakanlıkta bir araya geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında tokalaşmayan Koca ile Kluge, birlikte poz verdi. Daha sonra makam odasına geçen Koca ile Kluge, burada görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katılacak olan Koca ile Kluge, saat 17.00'de ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:35 Kaynak: DHA
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