Bakan Koca: "DSÖ'nün doğrularıyla, yanlışlarıyla tekrar değerlendirildiği küresel bir istişare... - Son Dakika

Bakan Koca: "DSÖ'nün doğrularıyla, yanlışlarıyla tekrar değerlendirildiği küresel bir istişare...
-DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'nin konuşması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
-DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'nin konuşması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. (6)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "DSÖ'nün doğrularıyla, yanlışlarıyla, başarılarıyla, başarısızlıklarıyla tekrar değerlendirildiği küresel bir istişare dönemine geçilmeli."
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, Türkiye'nin yaşlı nüfusun korunmasında aldığı önlemler sayesinde çok önemli bir başarıya imza attığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 19:19 Kaynak: AA
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