Son dakika! Bakan Koca: Dün 997 bin doz aşı yapıldı - Son Dakika

Bakan Koca: Dün 997 bin doz aşı yapıldı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı yaptırmak üzere, dün saat 24.00'e kadar sağlık kurumlarımıza 997 bin kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı yaptırmak üzere, dün saat 24.00'e kadar sağlık kurumlarımıza 997 bin kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı. Zaman kaybetmeden aşı olmanın önemini bilseler, şu an aşılarını erteleyenler, aşı yaptıranlara teşekkür eder. Bekleyip risk almayalım. Randevumuzu alıp, aşımızı olalım" ifadelerini kullandı.

ANKARA,