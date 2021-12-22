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BAKAN KOCA: DÜNYA GENELİNDE 'OMİCRON'UN BASKIN VARYANT OLMASINI BEKLİYORUZ

22.12.2021 16:37

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Hastane yöneticilerinden bilgi alan Bakan Koca, daha sonra serviste tedavi gören hasta çocukları ziyaret edip, 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek, oyuncak hediye etti. Koca, tedavisi süren çocuğun bilgisayar talebini ise tabletle karşılayacağının sözünü verdi.

Bakan Koca, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan DOLLVET isimli laboratuvarda da inceleme yaptı. Koca, seri üretime geçilen tesise çevrim içi bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Turkovac aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi ve acil kullanım onayı verilmesi ile aşının seri üretimine başlandığını dile getirdi.

'GELECEK HAFTADAN İTİBAREN YAYGIN KULLANIMA GEÇECEĞİZ'

Turkovac için önemli dönüm noktasında olunduğunu belirten Bakan Koca, "Gelecek hafta tetkiklerinin biteceğini ümit ediyoruz. Gelecek haftadan itibaren yaygın kullanıma geçmiş olacağız. Gelecek hafta sonundan itibaren başta şehir hastanelerimiz olmak üzere yaygın kullanıma geçmiş olacağız" diye konuştu.

BAKAN KOCA: DÜNYA GENELİNDE 'OMİCRON'UN BASKIN VARYANT OLMASINI BEKLİYORUZ
BAKAN KOCA: DÜNYA GENELİNDE 'OMİCRON'UN BASKIN VARYANT OLMASINI BEKLİYORUZ
BAKAN KOCA: DÜNYA GENELİNDE 'OMİCRON'UN BASKIN VARYANT OLMASINI BEKLİYORUZ
BAKAN KOCA: DÜNYA GENELİNDE 'OMİCRON'UN BASKIN VARYANT OLMASINI BEKLİYORUZ
BAKAN KOCA: DÜNYA GENELİNDE 'OMİCRON'UN BASKIN VARYANT OLMASINI BEKLİYORUZ

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fahrettin Koca, Şanlıurfa, Hastane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN KOCA: DÜNYA GENELİNDE 'OMİCRON'UN BASKIN VARYANT OLMASINI BEKLİYORUZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN KOCA: DÜNYA GENELİNDE 'OMİCRON'UN BASKIN VARYANT OLMASINI BEKLİYORUZ - Son Dakika
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