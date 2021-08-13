Bakan Koca: Düşük riskli il sayımız 22'ye yükseldi (2) - Son Dakika

'EN AZ 1 DOZ AŞI YAPTIRANLARIN ORANI YÜZDE 70'İ GEÇTİ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada aşılama programının başarıyla sürdüğünü belirterek, "18 yaş ve üstü nüfusun, en az bir doz aşı yaptıranların oranı yüzde 70'i geçti. Aşılama programımızı başarıyla sürdürüyoruz. Bir yandan yoğun aşı yapan, diğer yandan kronik hastalarımızı başarıyla takip eden aile hekimlerimizi ve aile sağlığı çalışanlarımızı tebrik ederim. Aile hekimlerimizi pozitif performansla desteklemeye devam edeceğiz" dedi.