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Bakan Koca: "Eczanelerde maske satışı asla söz konusu olmayacak.
34 dakika önce
Bakan Koca: "Eczanelerde maske satışı asla söz konusu olmayacak.
Bakan Koca: "Eczanelerde maske satışı asla söz konusu olmayacak. Bedava vermek istiyorlarsa verebilirler. Parayla maske satılmayacak."
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 08:18 Kaynak: AA
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