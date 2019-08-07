Son Dakika Haberleri: Bakan Koca, Editör Masası'na konuk olacak
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Bakan Koca, Editör Masası'na konuk olacak

57 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Bakan Koca, Editör Masası'na konuk olacak, System.String[]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Koca, saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Koca'nın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:18 Kaynak: AA
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