Bakan Koca, Editör Masası'na konuk olacak
57 dakika önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:18 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Anadolu Ajansı
(AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Koca, saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Koca'nın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter
hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
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