Bakan Koca, Editör Masası'na konuk olacak - Son Dakika

Bakan Koca, Editör Masası'na konuk olacak
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:36 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Koca, saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Koca'nın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) da anlık takip edilebilecek.
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