Bakan Koca, Editör Masası'na konuk olacak - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Bakan Koca, Editör Masası'na konuk olacak - Son Dakika

Bakan Koca, Editör Masası'na konuk olacak

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Bakan Koca, Editör Masası'na konuk olacak, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Koca, saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Koca'nın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) da anlık takip edilebilecek.

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:36 Kaynak: AA
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