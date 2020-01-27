Bakan Koca, Elazığ'daki Kırklareli UMKE ekibinin çalışmalarını inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca, Elazığ'daki Kırklareli UMKE ekibinin çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Bakan Koca, Elazığ'daki Kırklareli UMKE ekibinin çalışmalarını inceledi

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki arama kurtarma faaliyetlerine destek veren Kırklareli UMKE ekibini ziyaret etti.

Bakan Koca, Elazığ'daki Kırklareli UMKE ekibinin çalışmalarını inceledi, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki arama kurtarma faaliyetlerine destek veren Kırklareli UMKE ekibini ziyaret etti. Koca ekibin çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası bölgeye intikal ederek arama kurtarma faaliyetlerine katılan Kırklareli UMKE ekibini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ziyaret etti. Bakan Koca, ekibin çalışmaları hakkında bilgi alıp ekibe başarılar diledi. - KIRKLARELİ

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, fahrettin koca, Kırklareli, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üç ay önce Elazığ'ı depreme karşı uyaran Naci Görür'den yeni açıklama: 5 bölge tetikte!
Enkaz altındaki çifti kurtaran Suriyeli Mahmud ve ailesine vatandaşlık verilecek AFAD ekipleri zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Mustafa Emir'in kurtarılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlık müjdesini verdiği Suriyeli Mahmud, duygularını anlattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 00:41:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Koca, Elazığ'daki Kırklareli UMKE ekibinin çalışmalarını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]