Bakan Koca, Elazığ'daki Kırklareli UMKE ekibinin çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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Bakan Koca, Elazığ'daki Kırklareli UMKE ekibinin çalışmalarını inceledi
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki arama kurtarma faaliyetlerine destek veren Kırklareli UMKE ekibini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:12 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki arama kurtarma faaliyetlerine destek veren Kırklareli UMKE ekibini ziyaret etti. Koca ekibin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası bölgeye intikal ederek arama kurtarma faaliyetlerine katılan Kırklareli UMKE ekibini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ziyaret etti. Bakan Koca, ekibin çalışmaları hakkında bilgi alıp ekibe başarılar diledi. - KIRKLARELİ
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