Bakan Koca: "Elazığ ve Malatya dahil olmak üzere yatarak tedavisini sürdürdüğümüz 81 hastamız var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Elazığ ve Malatya dahil olmak üzere yatarak tedavisini sürdürdüğümüz 81 hastamız var' - Son Dakika

Bakan Koca: "Elazığ ve Malatya dahil olmak üzere yatarak tedavisini sürdürdüğümüz 81 hastamız var"

18 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (3)

Bakan Koca: Elazığ ve Malatya dahil olmak üzere yatarak tedavisini sürdürdüğümüz 81 hastamız var

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:03 Kaynak: AA
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