Son Dakika Haberleri: Bakan koca: elektronik sigara, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek - 1
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Bakan koca: elektronik sigara, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek - 1

1 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Yeni Yasama yılı resepsiyonunda yaptığı açıklamada "Elektronik sigara, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek" dedi.

Bakan koca: elektronik sigara, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek - 1, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Yeni Yasama yılı resepsiyonunda yaptığı açıklamada "Elektronik sigara, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarında bazıları şöyle:

"Kapalı ve açık alan tanımı yönetmelikle yapılabilecek bir düzenleme ama kanunla yapılabilecek birkaç düzenlememiz de olacak. Elektronik sigaranın yasaklanması gibi.

Elektronik sigara, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek. Üzerinde yasal düzenleme çalışması yapıyoruz. Meclise gelecek.

Ayrıca vatandaşın da katılımını sağlamak üzere; fahri sigara denetçiliğini getiriyoruz. Ceza kesip- kesemeyeceklerini üzerinde çalışıyoruz. Cezalar dahil olmak üzere detaylı çalışıyoruz. Nargilede de bir tütün ürünü aynı kapsamda ele alıyoruz."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:56 Kaynak: DHA
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