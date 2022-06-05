Bakan Koca: Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak - Son Dakika
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Bakan Koca: Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak

05.06.2022 19:55
Bakan Koca: Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak

Bakan Koca: Elif ve kardeşleri yakında kavuşacakSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da ameliyat olan kardeşleri Elif'e (7) sevgi gösterisinde bulunan ve görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gören 4 kardeşin görüntüsünü Twitter hesabından paylaşarak, "Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak" dedi.

Bakan Koca: Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da ameliyat olan kardeşleri Elif'e (7) sevgi gösterisinde bulunan ve görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gören 4 kardeşin görüntüsünü Twitter hesabından paylaşarak, "Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak" dedi.Ankara'da Ramazan-Nalan Sancar çiftinin 3-11 yaşları arasındaki 4 çocuğu, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat olan kardeşleri Elif'i ziyaret etmek için hastaneye geldi. Yaşlarının küçük olması nedeniyle içeri giremeyen 4 çocuk, kardeşleri Elif'e hastane bahçesinden sevgi gösterilerinde bulundu. 'Elif seni çok seviyoruz' diye seslenen çocukların heyecan dolu görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çocukların görüntülerini Twitter hesabından paylaşarak, "Görüntüler, bu sevince kayıtsız kalamayan bir vatandaşımız tarafından çekildi ve büyük ilgi uyandırdı. Kardeşlerinin, uzaktan da olsa görmeye geldiği Elif, Ankara Hacettepe Hastanesinde kist hidatik tanısıyla ameliyat oldu. Genel durumu iyi. Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: DHA

Fahrettin Koca, Twitter, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Koca: Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak - Son Dakika

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