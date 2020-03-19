Bakan Koca: "Emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Koca: 'Emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı... - Son Dakika

Bakan Koca: "Emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı...

7 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de açıklamalarda bulundu.(1)

Bakan Koca: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı...

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:17 Kaynak: AA

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