Bakan Koca: En çok aşı yapan ülkeler arasında 6'ncı sıradayız - Son Dakika

Bakan Koca: En çok aşı yapan ülkeler arasında 6'ncı sıradayız
03.04.2021 23:09
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin en çok aşı yapan ülkeler arasında 6'ncı sırada olduğunu açıkladı.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin en çok aşı yapan ülkeler arasında 6'ncı sırada olduğunu açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "En çok aşı yapan ülkeler arasında 6'ncı sıradayız. Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya'dır. Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülkedir. Toplam doz sayısı bu mesajın yayına konduğu an itibariyle 16 milyon 668 bin 844'tür" dedi.
Haber: ANKARA,
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