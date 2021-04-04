Bakan Koca: "En çok aşı yapan ülkeler arasında 6'ncı sıradayız" - Son Dakika

Bakan Koca: "En çok aşı yapan ülkeler arasında 6'ncı sıradayız"
04.04.2021 01:05
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülke olduğunu ve şu ana kadar toplam 16 milyon 668 bin 844 doz aşı yapıldığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülke olduğunu ve şu ana kadar toplam 16 milyon 668 bin 844 doz aşı yapıldığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"En çok aşı yapan ülkeler arasında 6'ncı sıradayız. Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya'dır. Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülkedir. Toplam doz sayısı bu mesajın yayına konduğu an itibarıyla 16 milyon 668 bin 844'tür." - ANKARA
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