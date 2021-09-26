Bakan Koca en çok aşılama yapan ülkeleri paylaştı! Almanya'yı geçen Türkiye 7'nci sırada - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zaman zaman sosyal medya hesabından koronavirüsle ilgili farklı verileri paylaşıyor. Bakan Koca bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Koca, dünyada en fazla aşı yapan ülkelerin sırasını paylaştı.

TÜRKİYE, ALMANYA'YI GERİDE BIRAKTI

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında, nüfusu bize yakın ve aşı üreticisi olan Almanya'yı da geride bıraktık. Tüm dünyada 7'nci sıradayız. Türkiye'den önceki ilk 6 sırada, aşı üreticisi Çin ve ABD ile çok yüksek nüfuslu ülkeler var" dedi.