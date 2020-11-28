Bakan Koca: En güvenilir yer evinizdir - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "En güvenilir yer evinizdir. Riski evinize davet etmeyin ve ailenizi koruyun" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından 'Bir fincan kahve, acı hatıralar bırakabilir' mesajının yer aldığı görseli, "Hatırlı kahvelerin yerini acı hatıralar alabilir. Dostlarınıza açtığınız kapıdan görünmez misafir girebilir. En güvenilir yer evinizdir. Riski evinize davet etmeyin ve ailenizi koruyun" notuyla paylaştı.