Son dakika haberleri! Bakan Koca: "Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Koca: "Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak"
22.11.2020 14:16
Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardı. Bakan Koca, "Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Pazar. Yakınlarımızla, aile büyüklerimizle görüşmek için mümkünse teknolojiden yararlanalım. Büyüklerimizi ziyaret etmek yerine, görüntülü konuşalım. Sevdiklerimizle ekran başında bir araya gelelim. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak" ifadelerini kullandı.
-İHA-
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