Bakan Koca: En zor sorular bile kolay gelsin - Son Dakika

Bakan Koca: En zor sorular bile kolay gelsin
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrenciler için "En zor sorular bile kolay gelsin" paylaşımında bulundu.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrenciler için "En zor sorular bile kolay gelsin" paylaşımında bulundu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hayat bir sınav. Bu onun 165 dakikası. En zor sorular bile kolay gelsin" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 09:29 Kaynak: DHA
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