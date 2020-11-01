Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, 33 saat sonra enkazdan çıkarılan Ahmet Çitim'i hastanede ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, 33 saat sonra enkazdan çıkarılan Ahmet Çitim'i hastanede ziyaret etti
01.11.2020 15:21
Edinilen son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden 33 saat sonra enkazdan çıkarılan Ahmet Çitim'i, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden 33 saat sonra enkazdan çıkarılan Ahmet Çitim'i, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Koca, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Çitim'in sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı ve bir süre sohbet etti.
Sağlık Bakanı Koca, 70 yaşındaki Çitim'in dün gece enkazdan çıkarıldığı anda ve ambulansta yapılan ilk müdahalesinde yanında bulunmuştu.
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