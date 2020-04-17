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Bakan Koca: "(Ercüment Ovalı'nın çalışması) Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının...
7 saat önce
Bakan Koca: "(Ercüment Ovalı'nın çalışması) Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı."
Bakan Koca: "( Ercüment Ovalı'nın çalışması) Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı."
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 06:00 Kaynak: AA
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