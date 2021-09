Bakan Koca:  Eski günlerimize daha erken dönmek istiyorsak tedbirlere daha sıkı uymalıyız - Son Dakika

Bakan Koca: Eski günlerimize daha erken dönmek istiyorsak tedbirlere daha sıkı uymalıyız

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, salgının seyrinde günlük vaka sayılarının 20 binin üzerinde durağan bir hal aldığını ve bunun düşük olmadığına dikkati çekerek, "Bu sayıyı hızla aşağıya düşürecek iki unsur var. Bunlar hızla yüksek oranda aşılı hale gelmek ve tedbirlere uymaktır. Eski günlerimize daha erken dönmek istiyorsak bugün tedbirlere daha sıkı uymalıyız" dedi. Bakan Koca ayrıca birtakım mecralarda aşı kartı isteneceği yönünde iddialar bulunduğunu belirterek, Bakanlığın yurt içinde HES kodu uygulaması dışında bir uygulaması bulunmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklamada bulundu. Bilim Kurulu'nun gündeminin okullarda yüz yüze eğitim, salgının seyri ve tedbirler olduğunu belirten Bakan Koca, "Vaka sayıları içinde okula giden öğrencilerimizin bulunduğu yaş grubunun dağılımı ele alındı. 5-17 yaş arasında bulunan çocuklarımız aktif vakaların yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Bu grubun önemli ölçüde aşı programında olmadığını dikkate aldığımızda çocuklarımızda görülen vakaların beklenen bir durum olduğunu ifade etmek isterim. Buna karşın, bu yaş grubundaki çocuklarımızın hastaneye yatışında ya da yoğun bakıma girişinde belirgin bir artış olmamıştır. Mevcut tabloda okula giden çocuklarımız virüs ile karşılaşsa da hastanede tedavi görmesi gereken bir durum ortaya çıkmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Her kademede okulların açık kalması için her türlü tedbirin alınacağını ve okulların mutlak yüz yüze eğitime açık kalacağını tekrarlayan Koca, aktif vakaların yaş ortalamasının düşmesinin hastanede tedavi gören sayısını azalttığını ve bu durumun can kayıplarını da azaltmasını beklediklerini kaydetti. 'HES KODU DIŞINDA BİR UYGULAMA YOKTUR'"Hedefimiz hiçbir hasta kalmayıncaya kadar tedbirlere uymak, aşı ile bağışıklık sağlanıncaya kadar aşı programımızı kararlılıkla sürdürmektir" diyen Koca, açıklamasının devamında şunlara değindi: "Birtakım mecralarda yeni dönemde aşı kartı isteneceği iddia edilmiştir. Bakanlığımızın yurt içinde HES kodu uygulaması dışında bir uygulaması yoktur. Bildiğiniz gibi birçok müesseseye girişte HES kodu uygulamamız bulunmaktadır. HES kodu ile giriş yapılan yerlerde zorunlu kontrol, riskli kişilerin dolaşımda olmamasını hedef almaktadır. Bunlar, aktif hasta ya da aktif temaslı kişiler ile sınırlıdır. HES kodu kişilerin riskli ya da çok riskli olduğunu, aktif hasta olup olmadığını, aktif temaslı olup olmadığını, son 72 saat içinde PCR negatif olup olmadığını ve aşılı olup olmadığı bilgisini içermektedir. Kurum ve müesseseler HES kodundan hangi bilgileri sorgulamak isterlerse sorgulayabilmektedir."

Bakan Koca, salgının seyrinde günlük vaka sayılarında durağan bir hal olduğunu belirterek, bu durağanlığın düşük vaka sayılarında değil, günlük 20 binin üzerinde olduğunu aktardı. Bu sayıyı hızla aşağıya düşürecek iki unsura işaret eden Koca, "Bunlar hızla yüksek oranda aşılı hale gelmek ve tedbirlere uymaktır. Son günlerde tedbirlerdeki gevşeklik vaka sayılarına doğrudan yansımaktadır. Bu gidiş aşı ile toplum bağışıklığı sağlama hedefimize ulaşmak için süreyi uzatmaktadır. Mevcut tedbirlerden ve maskeden en kısa sürede kurtulmanın yolu şimdi tedbirlere uymak ve maskesiz kalabalıklardan uzak durmaktır. Salgının ilk günlerinden bu yana uzunca bir süredir tedbirlere uyumu dile getirdiğimin farkındayım. Ancak önceleri tek korunma yolumuz tedbirlerdi. Bugün ise tedbirlerle birlikte aşı olmaktır. Sabreder ve vaka sayılarını hedeflenen şekilde düşürebilirsek maskesiz günlerimiz başlayacak. Eski günlerimize daha erken dönmek istiyorsak bugün tedbirlere daha sıkı uymalıyız" ifadelerini kullandı.

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,