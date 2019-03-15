Bakan Koca, Eski Hava Hastanesi Devir Protokolü İmza Töreni'ne Katıldı
18 dakika önce
Bakan Koca, Eski Hava Hastanesi Devir Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.
Bakan Koca, Eski Hava Hastanesi Devir Protokolü İmza Töreni'ne katıldı
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:00 Kaynak: İHA
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