Son Dakika Haberleri: Bakan Koca, Eski Hava Hastanesi Devir Protokolü İmza Töreni'ne Katıldı

Bakan Koca, Eski Hava Hastanesi Devir Protokolü İmza Töreni'ne Katıldı

18 dakika önce

Bakan Koca, Eski Hava Hastanesi Devir Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.

Bakan Koca, Eski Hava Hastanesi Devir Protokolü İmza Töreni'ne Katıldı, System.String[]
Bakan Koca, Eski Hava Hastanesi Devir Protokolü İmza Töreni'ne katıldı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:00 Kaynak: İHA

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Canlı Yayınına "Yumurta" Sorusu Damga Vurdu Çavuşoğlu, Canlı Yayında AB Temsilcisi'ni Yerin Dibine Soktu: PKK'yı Aklama Çalışması Var Sağlık Bakanlığı Kocaeli'de 402 Bin Prezervatif Dağıtacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 22:18:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Koca, Eski Hava Hastanesi Devir Protokolü İmza Töreni'ne Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]