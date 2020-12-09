Bakan Koca: "Etkili koruma tedbirlerinin uygulanması konusunda ısrarcıyız. Çünkü bu pandemiden kurtulabilmenin henüz başka bilinen bir yolu yok.... - Son Dakika

Bakan Koca: "Etkili koruma tedbirlerinin uygulanması konusunda ısrarcıyız. Çünkü bu pandemiden kurtulabilmenin henüz başka bilinen bir yolu yok. Önümüzdeki günlerde bu tedbirlere aşıyı da ekleyebilmenin beklentisi ve umudu içindeyiz."