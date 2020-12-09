Bakan Koca: "Etkili koruma tedbirlerinin uygulanması konusunda ısrarcıyız. Çünkü bu pandemiden kurtulabilmenin henüz başka bilinen bir yolu yok.... - Son Dakika

Bakan Koca: "Etkili koruma tedbirlerinin uygulanması konusunda ısrarcıyız. Çünkü bu pandemiden kurtulabilmenin henüz başka bilinen bir yolu yok....
09.12.2020 19:39
Bakan Koca: "Etkili koruma tedbirlerinin uygulanması konusunda ısrarcıyız. Çünkü bu pandemiden kurtulabilmenin henüz başka bilinen bir yolu yok. Önümüzdeki günlerde bu tedbirlere aşıyı da ekleyebilmenin beklentisi ve umudu içindeyiz.
Bakan Koca: "Etkili koruma tedbirlerinin uygulanması konusunda ısrarcıyız. Çünkü bu pandemiden kurtulabilmenin henüz başka bilinen bir yolu yok. Önümüzdeki günlerde bu tedbirlere aşıyı da ekleyebilmenin beklentisi ve umudu içindeyiz."
Bakan, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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