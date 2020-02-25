Bakan Koca: "Etkili önlemler sayesinde bugüne kadar dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Etkili önlemler sayesinde bugüne kadar dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine... - Son Dakika

Bakan Koca: "Etkili önlemler sayesinde bugüne kadar dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine...

6 saat önce

Bakan Koca: "Etkili önlemler sayesinde bugüne kadar dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen ülkemizde rastlanmamıştır.

Bakan Koca:

Bakan Koca: "Etkili önlemler sayesinde bugüne kadar dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen ülkemizde rastlanmamıştır."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:22 Kaynak: AA
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