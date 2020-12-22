Bakan Koca: Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi - Son Dakika

Bakan Koca: Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi

22.12.2020 21:53
Bakan Koca: Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlama ve tedbirler nedeniyle vaka sayılarının düştüğünü belirterek, "Buna rağmen virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlama ve tedbirler nedeniyle vaka sayılarının düştüğünü belirterek, "Buna rağmen virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı. Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi" dedi.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kısıtlamalar ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarımız düşüyor. Buna rağmen virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı. Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.


Fahrettin Koca, Bakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca: Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi - Son Dakika


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