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Bakan Koca: "Evde izole edilmesi gerekenleri dijital yöntemle takip edeceğiz.
6 saat önce
Bakan Koca: "Evde izole edilmesi gerekenleri dijital yöntemle takip edeceğiz.
Bakan Koca: "Evde izole edilmesi gerekenleri dijital yöntemle takip edeceğiz. Gerektiğinde hemen uyaracağımız sistemin hazırlıklarını tamamladık."
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 07:46 Kaynak: AA
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