Bakan Koca: Fedakarlık sınavındayız (2) - Son Dakika

'EVDE KALARAK BİZE YARDIM EDİN'

Bakan Koca, Twitter hesabından koronavirüs salgınına karşı vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu. Bakan Koca, yorgunluktan oturduğu koltukta uyuyakalan sağlık çalışanının fotoğrafını 'evde kalarak bize yardım edin' notuyla paylaşarak, "Salgınla mücadelede toplum olarak bir fedakarlık sınavındayız. Sadece dünkü yeni hasta sayımız 6 bin 17. Dışarı çıkmak için mecburiyetiniz yoksa evde kalın. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak. Yayılımı durdurmak için en iyi tedbir evinizdir" ifadelerini kullandı.