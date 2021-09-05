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Son dakika haberi... Bakan Koca, 'G20 Sağlık Bakanları Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Koca, 'G20 Sağlık Bakanları Toplantısı'nda konuştu

05.09.2021 18:19

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İtalya'nın dönem başkanlığında düzenlenen G20 Sağlık Bakanları toplantısına çevrimiçi katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İtalya'nın dönem başkanlığında düzenlenen G20 Sağlık Bakanları toplantısına çevrimiçi katıldı. "Covid-19 Salgınının Küresel Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi" başlıklı oturumda konuşan Bakan Koca, pandeminin dünya çapında insan sağlığı üzerinde yıkıcı bir etki oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekti.

"Sağlıkla ilgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin öne çıkan hedefi olarak Evsensel Sağlık Kapsayıcılığının" başarılmasını içeren yenilenmiş uzun vadeli bir vizyonu benimseme ihtiyacımız bulunmaktadır. Çünkü pandemi sağlık hizmetlerine erişimdeki adaletsizliği açıkça büyük bir sorun olarak ortaya koymuş, sağlık sistemlerinin inşasında eşitlik temelli ve insan merkezli yaklaşımları benimsemeyi kaçınılmaz bir şekilde gerekli kılmıştır" diyen Bakan Koca, kolaylaştırıcı bir çözüm önerisi olarak Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri kapsamında kronik hastalıkların yönetiminin güçlendirilmesine daha fazla yönelmek gerektiğini belirtti. İnsan merkezli, değer temelli, hasta güvenliği ve kaliteye dayalı bir sağlık sisteminin inşa edilmesinin tüm toplumlar için hak olduğunu vurgulayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yolda G20 ülkelerine önemli sorumluluklar düştüğünü belirtti. Toplantı sonunda Sağlık Bakanları Deklarasyonu kabul edildi.

(Utku Şimşek/İHA)

Son dakika haberi... Bakan Koca, 'G20 Sağlık Bakanları Toplantısı'nda konuştu
Son dakika haberi... Bakan Koca, 'G20 Sağlık Bakanları Toplantısı'nda konuştu
Son dakika haberi... Bakan Koca, 'G20 Sağlık Bakanları Toplantısı'nda konuştu
Son dakika haberi... Bakan Koca, 'G20 Sağlık Bakanları Toplantısı'nda konuştu

G20 Liderler Zirvesi, Fahrettin Koca, İtalya, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bakan Koca, 'G20 Sağlık Bakanları Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika


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