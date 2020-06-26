Bakan Koca gece vakti paylaşıp uyardı: 'Virüsün yayılma hızı azaldı' bilgisi yanlıştır - Son Dakika

Bakan Koca gece vakti paylaşıp uyardı: 'Virüsün yayılma hızı azaldı' bilgisi yanlıştır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece vakti Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Virüsün yayılma hızı azaldı" söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" iddialarına yanıt verdi. Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine dayandırarak yaptığı açıklamasında, "Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır. Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor. DSÖ, salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısını daha yeni açıkladı" dedi.

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Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır. Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, salgının başından bu yana küresel ölçekte en yüksek günlük vaka sayısını daha yeni açıkladı. Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı." dedi.

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 1458 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 193 bin 115, can kaybı 5 bin 46 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Buna göre; son 24 saatte 52 bin 303 test yapıldı ve 1458 yeni vaka tespit edildi. 21 hasta ise hayatını kaybetti. Son verilerin ardından Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 46'ya, toplam vaka sayısı ise 193 bin 115'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 168 BİNE YAKLAŞTI

Bakan Koca'nın paylaştığı koronavirüs verilerine göre; son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1472 hasta daha taburcu oldu. Böylelikle toplam iyileşen hasta sayısı 193 bin 115'e yükseldi. Toplam test sayısı 3 milyon 135 bin 424, yoğun bakımdaki hasta sayısı 941, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı ise 369 oldu.

Dünya Sağlık Örgütü, Fahrettin Koca, Türkiye, Twitter, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 08:07 

Son Dakika Sağlık Bakan Koca gece vakti paylaşıp uyardı: 'Virüsün yayılma hızı azaldı' bilgisi yanlıştır - Son Dakika
YORUMLAR (1)
  • ònlem: önlemler çok erken gevşetildi sahiller mutlaka kapatılmalı çok kalabalık.tekrar önlemler gerek Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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