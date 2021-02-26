Bakan Koca: "Geçen haftaya göre, Kovid-19 vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok artan illerimiz Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu."

Bakan Koca: "Geçen haftaya göre, Kovid-19 vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok artan illerimiz Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu."

Bakan Koca: "Geçen haftaya göre, Kovid-19 vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok artan illerimiz Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu."

Giresun, Samsun, Ordu, Bolu, Sağlık, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Sağlık › Bakan Koca: 'Geçen haftaya göre, Kovid-19 vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok artan illerimiz Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu.' - Son Dakika

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Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı

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