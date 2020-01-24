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Bakan Koca: "Gribe göre koronavirüs bulaştırıcılığının daha düşük olduğunu biliyoruz."
6 saat önce
Bakan Koca: "Gribe göre koronavirüs bulaştırıcılığının daha düşük olduğunu biliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:18 Kaynak: İHA
Bakan Koca: "Gribe göre koronavirüs bulaştırıcılığının daha düşük olduğunu biliyoruz." - ANKARA
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