Bakan Koca: "Gribe göre koronavirüs bulaştırıcılığının daha düşük olduğunu biliyoruz." - ANKARA

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Ziya Selçuk'tan tartışma yaratan çizimlerle ilgili açıklama: Eğer kasıtlı ise bunu onaylamamız söz konusu olamaz