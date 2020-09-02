Bakan Koca: "(Grip ve zatürre aşısı) Zorunlu kişiler için önerdiğimiz algoritma olacak" - Son Dakika

Bilim Kurulu Toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.
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Koca: "(Grip ve zatürre aşısı) Zorunlu kişiler için önerdiğimiz algoritma olacak. Sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum. Geçen yıla göre 3-4 kat tedarik için olacağız."
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 21:01 - Kaynak: AA
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