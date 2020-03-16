Bakan Koca: "Güven kaybına yol açarak 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var.... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Güven kaybına yol açarak 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var.... - Son Dakika

Bakan Koca: "Güven kaybına yol açarak 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var....

6 saat önce

Bakan Koca: "Güven kaybına yol açarak 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var, şans tanımayın.

Bakan Koca:

Bakan Koca: "Güven kaybına yol açarak 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var, şans tanımayın."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:14 Kaynak: AA
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