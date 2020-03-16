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Bakan Koca: "Güven kaybına yol açarak 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var....
6 saat önce
Bakan Koca: "Güven kaybına yol açarak 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var, şans tanımayın.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:14 Kaynak: AA
Bakan Koca: "Güven kaybına yol açarak 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var, şans tanımayın."
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