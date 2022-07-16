Bakan Koca: "Güvenlik Görevlilerimizin Başında Bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri, Sağlık Çalışanları Adına Halkımızca Memnuniyetle Karşılanıyor" - Son Dakika
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Bakan Koca: "Güvenlik Görevlilerimizin Başında Bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri, Sağlık Çalışanları Adına Halkımızca Memnuniyetle Karşılanıyor"

16.07.2022 22:16

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık kurumlarının güvenliği için yeni önlemlerin uygulanmaya başlandığını açıkladı. Koca, “Güvenlik görevlilerimizin başında bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri, sağlık çalışanları adına halkımızca memnuniyetle karşılanıyor. Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık kurumlarının güvenliği için yeni önlemlerin uygulanmaya başlandığını açıkladı. Koca, "Güvenlik görevlilerimizin başında bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri, sağlık çalışanları adına halkımızca memnuniyetle karşılanıyor. Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sağlık kurumlarının güvenliği için yeni önlemlerin alınacağını açıklamıştı. Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlatılan kapı güvenlik sisteminin görüntülerini paylaştı. Koca, sosyal medya hesabından bugün şu mesajı verdi:

"Güvenlik görevlilerimizin başında bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri, sağlık çalışanları adına halkımızca memnuniyetle karşılanıyor. Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz. Bir değişim de hizmet alırkenki davranışta olmalı. Daha fazla anlayış da bir katkı."

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Kaynak: ANKA

Togo Cumhuriyeti, Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Güvenlik Görevlilerimizin Başında Bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri, Sağlık Çalışanları Adına Halkımızca Memnuniyetle Karşılanıyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Koca: "Güvenlik Görevlilerimizin Başında Bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri, Sağlık Çalışanları Adına Halkımızca Memnuniyetle Karşılanıyor" - Son Dakika
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